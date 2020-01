Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Saiba mais sobre o turismo em Tóquio, cidade que irá sediar as Olimpíadas de 2020

Quem vai assistir aos jogos pode aproveitar para conhecer pontos imperdíveis da metrópole e da região.

Nos últimos anos, o Japão tem se destacado dentre os destinos mais procurados pelos turistas. Em 2020, por conta dos Jogos Olímpicos de Verão, a expectativa do governo é a de que o país receba mais de 4 milhões de visitantes, especialmente em Tóquio, onde acontecerão os jogos.

A cidade é gigante e bastante multicultural, por isso, há atrações para todos os gostos e perfis de pessoas. Em um ônibus de viagem, o turista também pode conhecer os arredores e as cidades próximas à capital japonesa.

Lugares que todo mundo precisa conhecer

Para ajudar o viajante a desbravar a capital do Japão, fizemos uma lista com os lugares imperdíveis da cidade.

Estádio Nacional de Tóquio

Com capacidade para 68 mil pessoas e reformado especialmente para a ocasião, é lá onde vão acontecer as cerimônias de abertura e encerramento dos jogos. Os ingressos para os eventos já estão sendo vendidos, a preços que variam de R$ 420 a mais de R$ 10.000.

Mercado Tsukiji

Localizado no centro da cidade, ele é o maior mercado de peixes do mundo. O interior é dedicado ao comércio, incluindo o famoso leilão de atum. Já na área externa, há pequenas ruas cheias de restaurantes especializados em peixes, pequenas lojas e casas de chá.

Shibuya

Muita gente, muitos arranha-céus, barulho, outdoors, neon e o cruzamento mais movimentado do mundo. É muito provável que aquela foto super cosmopolita que você viu de Tóquio tenha sido tirada lá. Mesmo para quem não gosta de multidões, tomar um café observando o movimento é uma experiência única.

Harajuku

Território do cosplay, o bairro, provavelmente, é diferente de tudo o que você já viu. A Rua Takeshita, especialmente aos domingos, fica cheia de jovens e seus personagens com muita criatividade.

Torre de Tóquio

Do alto da torre, que tem 366 metros de altura, é possível ter uma visão de 360º da cidade e, se o céu estiver limpo, dá até para ver o famoso Monte Fuji ao fundo. A torre é dividida em três níveis e é cheia de atrações, como um parque temático de mangás e animes.

Ueno Parque

Esse é um dos lugares mais visitados e fotografados da cidade. Abriga museus e santuários, a Lagoa Shinobazu, famosa por ser coberta de plantas de lótus, e um zoológico, onde é possível ver ursos pandas. Além disso, há uma estátua de Buda, construída em 1631. O parque fica no distrito Taito e a entrada é gratuita.

Outras cidades

Além de Tóquio, outras cidades, como Fukushima, Yokohama, Saitama e Sapporo, também receberão jogos e podem valer uma visita. Para quem vai ter tempo de viajar, as famosas Kyoto e Hiroshima também são cheias de atrações.

Dicas práticas para a viagem

Tóquio não é uma cidade muito barata e os preços devem ficar ainda mais altos durante os jogos. A moeda do país é o iene e a dica é fazer o câmbio antes de viajar, já que nem todo lugar aceita cartão de crédito do Brasil.

As passagens aéreas do Brasil costumam sair por pelo menos R$ 4.000 reais e a dica é começar a pesquisar com bastante antecedência e, se o plano é ir para as Olimpíadas, comprá-las quanto antes. É bom lembrar também que o visto é obrigatório para brasileiros e, geralmente, a passagem de volta é exigida.

Na capital japonesa os preços dos hostels nem sempre são menores que os dos hotéis, então pode valer mais a pena a segunda opção, especialmente para quem vai acompanhado.

Os custos de alimentação são bastante similares às grandes cidades do Brasil, como São Paulo, e o que não faltam são opções gastronômicas, como em toda grande metrópole. A comida de rua é muito forte e diversa, um programa a mais para quem gosta de experimentar coisas novas.

A cidade também oferece boas opções de transporte, e pode ser uma boa opção adquirir uma passagem de metrô diária — que custa cerca de R$ 20 e pode ser usada por 24 horas.