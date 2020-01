Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de janeiro de 2020.

Gastronomia – Receita de bolo de chocolate com licor

Você vai precisar de:

1 pacote de mistura para bolo de chocolate

4 cl. sopa de manteiga

3 ovos

150ml de leite

2 caixas de leite condensado

4 cl. sopa de chocolate em pó

1 barra de chocolate ralado

1/4 de xc. de licor de chocolate

200ml de leite de coco

1 caixa de creme de leite

MODO DE PREPARO

– Bata a mistura para bolos, com os 3 ovos, 2 colheres de manteiga e 150ml de leite. Bata tudo muito bem e leve ao forno numa forma de desmontar untada e polvilhada. Deixe assar o bolo por aproximadamente 35 minutos.

– Em uma panela, coloque o leite condensado como chocolate em pó e as 2 colheres de manteiga restante e leve ao fogo mexendo sem parar até virar um brigadeiro.

– Misture o licor com o leite de coco.

– Desenforme o bolo e parta ao meio. Umedeça a massa com o leite de coco misturado ao licor. Coloque entre os bolos a metade do recheio.

– Misture o creme de leite ao recheio que sobrou e coloque sobre o bolo como cobertura. Polvilhe o chocolate ralado e leve a geladeira.

– Sirva o bolo gelado.

*Tempo total de preparo: 20 minutos de preparo + 40 minutos de forno