* Por: Jornal Montes Claros - 31 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros vai plantar mais mil mudas na cidade

Montes Claros – A Prefeitura intensificará o plantio de mudas arbóreas em todas as regiões administrativas do perímetro urbano de Montes Claros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável recebeu, semana passada, através de condicionante de licenciamento ambiental de uma multinacional, mil mudas de árvores frutíferas, ornamentais e nativas.

O plantio das mudas terá início imediato, aproveitando o período chuvoso, e está inserido no programa Cidade Jardim, implantado pela Administração.

O programa Cidade Jardim busca melhorar o visual de Montes Claros através do plantio de árvores adequadas para cada tipo de passeio e logradouro público, reduzindo os transtornos futuros à população e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida.

As mudas estão no viveiro municipal, no bairro Jardim Liberdade. A equipe da Prefeitura já plantou mais de três mil mudas somente no segundo semestre de 2019. Outras milhares foram plantadas por entidades e Organizações Não Governamentais (ONGs) ambientais parceiras. A população também já requisitou e recebeu mudas de diversas espécies, através de requerimentos feitos à Secretaria. As doações continuam na avenida José Corrêa Machado, 900, bairro Ibituruna, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Informações podem ser obtidas através do telefone (38) 2211-3321.

O plantio de árvores em Montes Claros é essencial por vários motivos, como seu papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente, no combate à poluição e na melhoria do visual urbano.

“Por isso, serão plantadas mais de 5 mil mudas de portes médio e grande, neste período chuvoso”, afirma o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cláudio Rodrigues de Jesus, que responde interinamente pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.