Montes Claros – Eleição de representantes do Conselho Municipal de Igualdade Racial acontecerá no dia 12 de março

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) está convocando entidades da sociedade civil de Montes Claros para a escolha de seus representantes para o biênio 2020/2022. A eleição ocorrerá no dia 12 de março, na Casa da Cidadania, mas, antes, os interessados deverão realizar sua inscrição, no mesmo local, entre 4 e 13 de fevereiro, das 13 às 17 horas.

Segundo o edital do processo eleitoral, os segmentos representados deverão tentar preencher as vagas por consenso; caso esse não ocorra, inicia-se votação secreta, quando o membro designado deverá votar em dois candidatos do mesmo segmento para o qual se inscreveu. Caso haja empate para o preenchimento de uma das vagas, todos os membros da assembleia decidirão entre os candidatos empatados através de voto secreto. Se o número de inscrições for igual ou inferior ao número de vagas ofertado por segmento, haverá homologação pela comissão eleitoral dos representantes, independente de votação.

As instituições da sociedade civil que terão, cada uma, uma vaga de titular e uma de suplente no COMPIR são provenientes: do movimento negro; de entidades religiosas de matriz africana; de entidades sindicais dos trabalhadores; da 11ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil; de entidades culturais das diversas modalidades voltadas à promoção da igualdade racial; de representante dos segmentos étnicos com trabalhos voltados à igualdade racial; da juventude; e das organizações de mulheres.