* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – Palestras e oficinas gratuitas fomentam empreendedorismo no MovimentaSal em Salinas

Norte de Minas – O Sebrae Minas é uma das entidades apoiadoras da 4ª edição do MovimentaSal, iniciativa que está sendo realizada em Salinas, desde o dia 6 de janeiro e se estende até 16 de fevereiro.

As atividades tem como objetivo realizar ações descentralizadas e sincronizadas que estimulem áreas como esporte, educação, empreendedorismo, desenvolvimento ambiental sustentável, social, cultural e turismo, além do fortalecimento da agricultura familiar. A iniciativa é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Salinas, e além do Sebrae, tem apoio da Emater, IFNMG, Inter TV Grande Minas e outros parceiros.

Como entidade que fomenta o empreendedorismo, o Sebrae Minas vai oferecer, gratuitamente, atividades com temas que vão ao encontro dos objetivos do evento, como explica o assistente Gabriel Bittencourt. ”O Sebrae não poderia ficar fora de uma iniciativa que contribui com o desenvolvimento de Salinas e região. Vamos oferecer palestras e oficinas para o público geral e também para produtores rurais, atingindo, assim, pessoas variadas, e mostrar a elas a importância do empreendedorismo e do desenvolvimento sustentável”, enfatiza.

Para participar das ações oferecidas pelo Sebrae, os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site https://movimentasal.com.br/palestras/. As vagas são limitadas.

Programação das atividades do Sebrae Minas durante o MovimentaSal

10/02: 19h ás 20h30 – Palestra “Propósito e Colaboração: o que você precisa saber para inovar seu negócio em 2020.”

Local: Centro de Convenções – Av. Flores Crispim S/N

11/02: 18h às 21h – Palestra “Saiba controlar suas finanças”

Local: Comunidade de Curralinho

12/02: 13h0 ÀS 17h_ Oficina In Book para lideranças (Público alvo: Patrocinadores do IV Movimentasal)

Local: ConviverRH – Rua Sebastião Moreira de Oliveira – S/N

13/02: 18h às 21h – Palestra ”Saiba como controlar suas finanças

Local: Comunidade de Canela Dena

14/02: 19h – Palestra “Educação Empreendedora: a evolução da forma de ensino”

Local: Centro de Convenções de Salinas – Av. Flores Crispim S/N