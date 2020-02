Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – A cidade de Montes Claros começa a realizar o censo da população em situação de rua

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, em parceria com o Ministério Publico de Minas Gerais e a Fundação João Pinheiro, começou a realizar o censo da população em situação de rua do município. As atividades começaram na manhã desta quinta-feira, 6, com as pessoas que visitam o Centro Pop com frequência. A pesquisa nas ruas vai ser iniciada no início do mês do março.

Montes Claros conta hoje com uma população superior a 400 mil habitantes, sendo que uma pequena parte dela vive perambulando pelas ruas da cidade, sem renda fixa e sem nenhum tipo de ocupação. Essas pessoas, por motivos diversos (dependência química, crises familiares, outras desilusões), se afastaram da chamada “vida em sociedade”, e passaram a viver às margens do resto da população. No entanto, todos esses indivíduos são cidadãos, com direitos garantidos pela Constituição e merecedores da atenção e do cuidado do poder público.

A Prefeitura de Montes Claros tem se esforçado para trazer dignidade a todas essas pessoas. É por isso que a cidade conta hoje com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), que tem capacidade para atender, diariamente, 80 pessoas, com quatro refeições diárias, obtenção de documentos, atendimentos de saúde, oficinas de empreendedorismo (em parceria de empresas privadas e com encaminhamento para o mercado de trabalho), atendimentos psicológicos, oficina de artesanato e guarda de pertences. Ainda no Centro Pop, as pessoas em situação de rua podem realizar sua higiene pessoal (tomar banho e escovar dentes) e lavar suas roupas.

A Prefeitura possui também o serviço de Consultório de Rua, que oferece atendimento médico gratuito pelas ruas da cidade. E será inaugurado, em breve, um Abrigo Institucional, que oferecerá o serviço de acolhimento digno para pessoas em situação de rua. O novo local terá capacidade e estrutura para atender 60 pessoas com pernoite e alimentação, tanto homens quanto mulheres.