Montes Claros – Chico Lobo será uma das atrações musicais na Festa do Pequi

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Dentre as várias atrações musicais da 29ª Festa do Pequi, um dos destaques é Chico Lobo. Seu show está agendado para acontecer neste sábado, 8 de fevereiro, no Palco Principal montado na Praça Dr. Chaves (Praça da Matriz), a partir das 22 horas.

Natural de São João del-Rei (MG), Chico Lobo toca viola caipira desde os 14 anos. É considerado pela crítica um dos mais ativos e efetivos violeiros do cenário da música popular brasileira. Foi agraciado Embaixador do Divino Espírito Santo (festa folclórica de São João del-Rei). Seu CD de estreia, “No Braço Dessa Viola”, foi finalista do Prêmio Sharp 97.

Destaca-se sua participação no CD “Cantoria Brasileira”, indicado ao Grammy Latino. Seu 1º CD instrumental, 3BRASIS — ao lado de Márcio Malard e Paulo Sérgio Santos —, recebeu duas indicações ao PRÊMIO NACIONAL DA MÚSICA BRASILEIRA 2015.



Ainda em 2015, Chico Lobo recebeu o Prêmio Profissionais da Música na categoria MELHOR INTÉRPRETE RAIZ, e foi finalista ao mesmo Prêmio na categoria Melhor Programa de TV, com seu Viola Brasil.