* Por: Jornal Montes Claros - 11 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – 11ª RPM realiza, em Montes Claros, Solenidade de Passagem de Comando Conjunta do 10º BPM, 30º BPM, 50º BPM E 51º BPM

Montes Claros – A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da sua 11ª Região, realizou, nesta segunda-feira, dia 10, às 17 horas, no auditório do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, à Av. Dos Militares, nº 1991, bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, a solenidade de Passagem de Comando Conjunta de Unidades que integram a 11ª RPM, a saber 10º, do 30º, 50º e 51º Batalhões de Polícia Militar.

A solenidade foi presidida pelo Comandante da 11ª RPM, Coronel Wanderlúcio Ferraz dos Santos. O Veterano mais antigo, presente na solenidade, Cel PM Franklin de Paula Silveira, foi saudado em um dos atos iniciais.

O evento contou também com a participação do Cel PM Osvaldo de Souza Marques, Diretor de Recursos Humanos da PMMG, Cel PM Fernando Augusto Alves Ferreira – Comandante do 4º COB, Ten-Cel PM Adriano Ribeiro de Freitas – Chefe do Estado-Maior da 11ª RPM, além de muitas outras autoridades civis e militares.

Como forma de agradecimento, os Comandantes substituídos receberam emoldurados da Bandeira-Insígnia, das respectivas Unidades que comandaram. Em seguida foram inauguradas as fotografias que farão parte da galeria de Comandantes das respectivas Unidades.

O ato da Passagem de Comando foi o ponto alto da solenidade, tendo sido acompanhado atentamente pela plateia que lotou o auditório do CTPM/Moc.

O Cel Wanderlúcio discursou, agradecendo aos Comandantes substituídos, pelos relevantes trabalhos por eles prestados, e, externou as boas-vindas aos Comandantes que assumiram suas novas Unidades.

No encerramento, a Banda de Música da 11ª RPM, abrilhantou ainda mais a solenidade, dedicando três números especiais aos Comandantes substituídos e substitutos, entre os números apresentados foram executadas canções de Frank Sinatra, e, o clássico Stand By Me, imortalizado na voz de John Lennon.