* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros vai construir posto de saúde no bairro Renascença

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros realizou a abertura do processo licitatório para a construção da Unidade Básica de Saúde do Renascença. Cinco empresas apresentaram envelopes com os documentos exigidos para participar do processo.

As empresas C&R Engenharia e Construções, Construtora Percam Ltda, Toptal Serviços Eireli, Cepol Construções Edificações Polo Ltda e Êxito Construtora e Pré-moldados Eirele apresentaram a documentação. A vencedora do processo se dará pela modalidade menor preço.

A verba para a realização da obra, no valor de R$ 1,045 milhão, já está garantida no Fundo Municipal de Investimento (FMI). A UBS tipo lll vai abrigar três equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), beneficiando mais de quatro mil pessoas da região.

A nova UBS vai oferecer serviços na área da Atenção Básica, com atendimentos médicos e de enfermagem, além de visitas domiciliares, aferição de pressão, testes de glicemia, aplicação de vacinas e funcionamento de grupos de Educação em Saúde. As equipes da ESF que atendem a região têm sua base atual em uma casa alugada no bairro.

A Prefeitura irá agora realizar a análise da documentação apresentada por cada concorrente, e nos próximos dias sairá o resultado desse credenciamento. Após o término do processo licitatório e da assinatura da Ordem de Serviço, a empresa vencedora terá o prazo de oito meses para concluir as obras.