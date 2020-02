Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de fevereiro de 2020.

Gestão do Tempo; Como manter este recurso tão precioso nos dias atuais

O tempo é hoje um recurso precioso, pois a modernidade, a globalização e a tecnologia trouxeram velocidade às nossas vidas, juntamente com uma quantidade absurda de informação, difícil de acompanhar. Portanto, nosso tempo, as 24 horas do dia, não são mais suficientes para fazermos tudo aquilo que precisamos. Dessa maneira, pela sua escassez, o tempo tornou-se tão importante para as pessoas.

Quando relacionamos o tempo com os diversos aspectos pessoais e profissionais de nossa vida, descobrimos que, sem ele, não conseguimos sair do lugar. Precisamos de tempo para trabalhar e ganhar dinheiro… há quem diga, inclusive, que tempo é dinheiro! Precisamos arrumar tempo para a família (e como eles ficam bravos com essa falta de tempo!). É necessário tempo para estudar e se desenvolver… Enfim! Tempo é a chave para a execução de todas as atividades que temos a fazer.

Se você parar para observar, as pessoas estão sempre com pressa e quase não se relacionam umas com as outras como antes. Não há tempo. Há muita demanda de todos os lados, tudo é extremamente importante e, pior, urgente – para ontem! E será que tudo aquilo que é urgente é realmente importante? E como vamos conseguir responder essa pergunta de maneira assertiva?

A chave para um direcionamento seguro está na identificação de nossa essência, no conjunto de valores que nos define e em nossos objetivos de vida! Esses são o norte que deverá nos guiar em nossa caminhada. Relacionando os acontecimentos e demandas de nossa vida com nossos valores e objetivos, seremos capazes de saber, verdadeiramente, separar as coisas que são importantes daquelas que não são.

Como disse, tudo nessa vida hoje é urgente! Todo mundo quer tudo agora, imediatamente! E a gente acaba cedendo, fazendo, desviando do nosso caminho sem perceber. Então, para que isso não aconteça mais, o segredo é, justamente, contrapor essas exigências com sua essência: colabora para você alcançar seus objetivos? Está de acordo com seus valores? Apoia você em sua missão de vida? Então, tudo certo: é importante e você deverá fazer. Não colabora com seus objetivos e sua missão? Não está de acordo com seus valores? Bem, nesse caso, chegou a hora de dizer um lindo “não.”

A não ser que sua missão de vida seja viver em função de atender as necessidades das outras pessoas, em detrimento das suas próprias, não há nenhum mal (muitíssimo pelo contrário!) em dizer essa palavrinha. Se posicionar diante das pessoas, e de si mesmo, só vai agregar respeito e valor a você.

Além disso, a organização, importante em todas as áreas da vida, é primordial aqui também! Afinal, estamos falando de gestão do tempo e não há gestão se não há planejamento! Você deverá escolher as atividades que são importantes e distribuí-las durante os dias da semana, montando sua rotina. Ao fazer isso, lembre-se de deixar horários livres, pois imprevistos sempre acontecem! Dessa forma, será capaz de ter tempo para todas as coisas (importantes, claro!), inclusive e, talvez, principalmente, tempo livre! Consegue imaginar?

A chave para a Gestão do Tempo está guardada em suas escolhas! Porque esse recurso é invariável e não vai aumentar: todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. É o que escolhemos fazer com elas que nos confere o poder do tempo ou o desespero das tarefas não cumpridas. Qual será a sua escolha?