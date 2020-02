Montes Claros – Festa no Rio do Sítio está sendo preparada para ser uma das melhores já realizadas até hoje

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Neste sábado (15) a comunidade do Rio do Sítio, zona rural de Montes Claros, realizará sua tradicional festa dos padroeiros, Sagrada Família e Santos Reis. A comunidade fica na divisa entre Montes Claros e Bocaiuva, próximo a Alto Belo. A previsão de início está marcada para as 19 horas, na igreja Católica, ao lado do Centro Comunitário, com a entrega da bandeira em seguida realização da santa missa e levantar do mastro com a bandeira, por fim um grande forró.

Este ano a festa contará com uma motivação a mais, por não ter sido realizada em janeiro devido as fortes chuvas no período, teve que ser adiada para o próximo sábado (15/02), criou um sentimento de religiosidade mais intenso uma vez já ter se tornado tradicional na região e esperada por todos, a comunidade passou a trabalhar para que a tradição não se perca. Tradicionalmente é realizada logo em seguida a grande festa de folia de Reis em Alto Belo, em janeiro. Assim como em Alto Belo, a festa do Rio do Sítio se tornou o destino certo dos admiradores da folia de Reis, visitantes de outras cidades e até mesmo de outros estados. A união e o esforço é a palavra de ordem de seus organizadores, unindo-os ainda mais para que seja considerada uma das melhores já realizadas na região.

Segundo José Caitano, um dos moradores da comunidade, as chuvas de janeiro trouxeram alegria para o povo do campo, sobretudo em tempos de escassez de água, como tem acontecido na região do norte de Minas, “então a festa será um bom momento para agradecer ao Bom Deus esse tempo bom de chuva”, finalizou. Patrícia Pimenta, uma das organizadoras disse que será um enorme prazer receber os visitantes dos mais diversos lugares. Quem desejar ir até a festa poderá passar por Glaucilândia, seguindo por Brejinho até chegar a comunidade, ou mesmo ir pelo Clube do DER, passando por Taquaril até o Rio do Sítio. Já por Alto Belo, comunidade próxima, basta percorrer cerca de 9 km. “Já os moradores das comunidades locais sempre nos dão a honra de estarem presentes prestigiando o evento. É um bom momento para agradecer a todos”, completou.

Por Ricardo Soares