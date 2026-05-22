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Hoje é celebrada Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis
Hoje é celebrada Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis

Hoje é celebrada Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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A santa italiana é lembrada por sua vida marcada por fé, sofrimento e milagres.

22 de maio de 2026 — Nesta data é celebrada a festa de Santa Rita de Cássia, conhecida como a padroeira das causas impossíveis. Sua trajetória de vida, marcada por obediência, sofrimento e profunda devoção a Jesus Cristo, tornou-se exemplo de fé e esperança para milhões de fiéis ao redor do mundo.

Santa Rita nasceu em 1381, na Itália, em um período de rebeliões e corrupção. Filha de pais analfabetos, recebeu de Deus a graça de aprender a ler. Embora desejasse seguir a vida religiosa, aceitou obedientemente o casamento arranjado por seus pais.

Seu marido tinha maus hábitos e a maltratava, mas Rita permaneceu fiel na oração. Após 20 anos de matrimônio, ele se converteu, mas acabou assassinado. Os filhos juraram vingança, e Rita pediu a Deus que os poupasse do pecado mortal. Ambos adoeceram e morreram após perdoar os assassinos do pai.

Mais tarde, Rita conseguiu ingressar na congregação das Irmãs Agostinianas, após uma experiência mística em que foi conduzida por santos até o mosteiro de Santa Maria Madalena. Em sua vida religiosa, recebeu os estigmas da coroa de espinhos, vivendo anos em isolamento devido às chagas.

Em 1457, após longa enfermidade, faleceu. No lugar da ferida em sua testa, surgiu um ponto vermelho semelhante a um rubi, com fragrância suave. Seu corpo permanece incorrupto até hoje, sendo venerado por fiéis que recorrem à sua intercessão.

Santa Rita de Cássia é lembrada como símbolo de perseverança e fé diante das adversidades. Sua festa, celebrada em 22 de maio, reforça a devoção popular e a confiança em sua intercessão nas causas consideradas impossíveis.

Redação Jornal | Texto: Jornal – com informações históricas e religiosas

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