* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Foliões lotam parque no pré-lançamento do Carnaval em Montes Claros

Montes Claros – O estudante do curso técnico em Enfermagem, Henrique Antunes Buriti foi um dos milhares de foliões que lotaram o Parque de Exposições João Alencar Athayde na tarde deste sábado (15/02), para curtir o lançamento do pré-carnaval do Parque.

A iniciativa é da Ci@ Promoções em parceria coma P2 Produções e levou na abertura do Circuito Indoor, o bloco Jegue Love, DjBianka e Two Night.

Buriti explicou que ficou surpreso com a organização e a segurança do pré-carnaval “Foi tudo ótimo. Segurança show e organização maravilhosa. Não vejo a hora de chegar a semana que vem para cair na folia e aproveitar os quatro dias de festa no Carnaval do Parque”, destacou.

Entre os dias 22 e 24 deste mês, o Parque de Exposições João Alencar Athayde será o destino de milhares de foliões, ávidos por diversão com segurança no Carnaval Indoor, a partir das 16h, com os principais blocos, bandas e Djs da cidade.

Nos dias 22, 23 e 24, blocos caricatos, bandas regionais e Djs animarão a folia. Já no dia 29, tem a Ressaca de Carnaval com a BatCaverna, de Diamantina.

O passaporte para os cinco dias de folia do Carnaval no Parque e Ressaca de Carnaval também já estão disponíveis pelo link: https://www.sympla.com.br/carnaval-do-parque__791228 ou nos seguintes postos: Tele-entrega @compreaquimoc, Bruttus, Subway (Posto SuperKilo), Bilheteria Digital, Lojas MIB, BR Mania e Rodrigão Fox.

O Carnaval Indoor conta com a autorização do poder público e segue todas as regras e conceitos de segurança e conforto para multidão.

SERVIÇO

CARNAVAL NO PARQUE 2020

Tele-entrega @compreaquimoc

Bruttus

Subway (Posto SuperKilo)

Bilheteria Digital

Lojas MIB

BR Mania

Rodrigão Fox

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Dia 22

Calango Baila – 16h30h às 18h

Banana no Cucke – 18h30 às 20h

Maria Bonita – 20h30 às 21h30

Raparigas – 22h à meia-noite

Dia 23

Calango Baila – 18h às 19h30

Dioliver – 20h às 21h20

Jegue Love – 21h40 às 22h30

Barco a Vela – 22h50 à meia-noite

Dia 24

Deixa Virar – 18h às 19h40

Funkzada – 20h às 21h

Dois em um – 21h20 às 22h40

Dj Rapunzel – 23h à meia-noite

Dia – 29/02/20

RESSACA DE CARNAVAL

BatCaverna – Diamantina

Por Wesley Gonçalves