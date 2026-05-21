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Montes Claros Shopping recebe parque temático Monster Kids voltado ao público infantil
Montes Claros Shopping recebe parque temático Monster Kids voltado ao público infantil

Montes Claros Shopping recebe parque temático Monster Kids voltado ao público infantil

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Atração inédita transforma a Praça de Eventos em espaço lúdico até 30 de junho.

Montes Claros, 21 de maio de 2026 — O Montes Claros Shopping recebe pela primeira vez o parque temático Monster Kids, voltado para crianças de até 12 anos. A atração promete transformar a Praça de Eventos em um espaço de lazer e diversão, com funcionamento até o dia 30 de junho.

O parque conta com uma grande piscina de bolinhas, brinquedão, escorregadores, pula-pula e circuito com obstáculos sensoriais. O espaço foi desenvolvido para estimular a criatividade, a interação e o universo lúdico das crianças. Monitores treinados acompanham as atividades para garantir mais segurança durante a experiência.

Segundo Andrea Biasotto, sócia da BN Entretenimentos, empresa responsável pelo parque, a proposta é incentivar brincadeiras interativas e afastadas das telas: “No Monster Kids, os pequenos têm a oportunidade de vivenciar experiências por meio do lúdico, da imaginação e da interação. É uma proposta que resgata brincadeiras tradicionais e promove momentos especiais em família.”

Para Marília Viscondi, gerente de Marketing do Montes Claros Shopping, atrações como essa fortalecem o compromisso do empreendimento em oferecer opções diversificadas de lazer: “O shopping vem ampliando constantemente sua programação de entretenimento, especialmente para o público infantil. O Monster Kids chega como uma atração inédita, colorida e interativa, proporcionando novas experiências para as crianças e momentos de convivência para as famílias.”

Funcionamento e ingressos

  • Segunda a sábado: das 10h às 22h
  • Domingos e feriados: das 14h às 20h

Valores:

  • 30 minutos — R$ 55,00
  • 60 minutos — R$ 75,00
  • Excedente — R$ 2,00 por minuto adicional

Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas por um responsável maior de idade, sem cobrança adicional para o acompanhante.

Inclusão e acessibilidade

Crianças com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito à meia-entrada mediante apresentação de documento comprobatório. Gestantes, crianças com deficiência ou TEA também possuem prioridade na fila.

O Monster Kids chega como uma opção inédita de lazer para as famílias montes-clarenses, reforçando o papel do shopping como espaço de convivência e diversão.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Montes Claros Shopping

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