* Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2020.

99 lança campanha contra o assédio e subsidia corridas para Delegacia da Mulher no Carnaval

A 99, empresa de tecnologia em mobilidade urbana, acaba de anunciar uma ação inédita para apoiar vítimas de assédio e incentivar denúncias durante o Carnaval. A empresa vai subsidiar R﹩ 20 em corridas que tenham como destino uma das 180 Delegacias da Mulher de todo o país, entre os dias 21 e 26 de fevereiro.

“Um dos compromissos fundamentais da 99 é oferecer uma plataforma cada vez mais segura, em que o respeito esteja sempre em primeiro lugar. Este ano, nossa campanha de Carnaval extrapola o próprio serviço e, mais do que apenas levantar uma bandeira, nós vamos entregar um serviço real para a população. Vamos apoiar iniciativas para acolher as vítimas de assédio e dar voz a essa causa, especialmente neste período do ano, em que os casos crescem consideravelmente”, afirma Stella Brant, Diretora de Marketing da 99.

Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), as denúncias de assédio aumentam em 20% na época do Carnaval. Por este motivo, o subsídio será aplicado automaticamente para qualquer corrida que tenha como destino uma Delegacia da Mulher (confira a lista completa aqui ), independentemente de onde o assédio tenha acontecido.

CARNAVAL CHAMA RESPEITO

Pelo segundo ano consecutivo, a 99 apoiará a ação Anjos do Carnaval, que integra a campanha #CarnavalSemAssédio e acolhe mulheres e LGBTs em situações de vulnerabilidade ou que tenham sofrido assédio durante o Carnaval. Serão dezenas de voluntários, os anjos, espalhados pelos principais blocos de rua de cinco capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife.

“Além disso, também estamos trabalhando em diversas ações educativas, como mensagens via aplicativo, para passageiros, e um episódio especial sobre segurança em nosso podcast Papo de Motora, para motoristas”, complementa a executiva.

Para tornar a experiência mais segura em sua plataforma, a 99 também conta com diversas funcionalidades. O rastreador de comentários, implementado em fevereiro de 2019 em parceria com a consultoria Think Eva, é uma delas. Trata-se de uma ferramenta de inteligência artificial, que rastreia comentários de passageiros e motoristas, deixados após as corridas, e identifica possíveis situações de assédio. Feito isso, uma equipe especializada avalia as ocorrências, para que sejam tomadas as devidas providências – que podem incluir desde o bloqueio (temporário ou permanente) do infrator ao suporte à investigação pelas autoridades policiais.

SERVIÇO

Subsídio de R﹩ 20 em corridas para a Delegacia da Mulher

Aplicado automaticamente mediante destino, de 21 a 26/2.

Página oficial da campanha, com a lista completa das Delegacia da Mulher: 99app.com/carnaval

Sobre a 99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 600 mil motoristas a 18 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a startup oferece cinco tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Compartilha, serviço de corridas compartilhadas disponível em Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP); e o 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP).