* Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – UPA do Chiquinho Guimarães irá reforçar em breve a saúde de Montes Claros

Montes Claros – A aguardada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Chiquinho Guimarães (região sul da cidade) em breve será concluída e entregue para a população de Montes Claros. Já na fase de acabamento, a nova unidade vai desafogar o atendimento nos hospitais do município e oferecer suporte para diminuir a demanda atual do Pronto Atendimento Alpheu de Quadros. Além da construção da UPA, a Prefeitura está realizando obras em todas as regiões da cidade, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população em todas as áreas. O setor de Saúde é um dos que mais vem recebendo investimentos, com diversas obras de reforma e ampliação sendo executadas nos postos de saúde.

Porém, as obras não ficam somente nas reformas. A Prefeitura já concluiu e entregou novas UBS’s nos bairros Maracanã, Acácias, Jardim Primavera, José Carlos de Lima e Nova Suíça. Estão em fase de finalização as unidades dos bairros Delfino Magalhães e Edgar Pereira.

Orçada em mais de R$ 5 milhões, a UPA terá capacidade para atender cerca de 500 pessoas por dia, beneficiando não só a região, mas toda a cidade de Montes Claros. O Alpheu de Quadros, que é único pronto atendimento municipal em operação na cidade atualmente, atende em média 400 pacientes por dia, e conta com quatro médicos (dois clínicos e dois pediatras) por plantão, durante 24 horas por dia, sete dias por semana.

A nova UPA será de Porte II, segundo o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, o que quer dizer que terá o mínimo de 11 leitos de observação, três leitos de urgência, e capacidade para atender, em média, 7.500 pacientes por mês.