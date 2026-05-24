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Semana em Montes Claros é marcada por educação, saúde, cultura e segurança (18 a 23/05/2026)
Semana em Montes Claros é marcada por educação, saúde, cultura e segurança (18 a 23/05/2026)

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Jornal Montes Claros 24 de maio de 2026

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Cidade viveu dias intensos com avanços em diversas áreas, reforçando seu papel como polo regional.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — Entre os dias 18 e 23 de maio, a cidade registrou acontecimentos que movimentaram setores como educação, saúde, cultura, esporte e segurança pública. Os fatos reforçam a importância de Montes Claros como referência no Norte de Minas.

Educação e inovação

  • Enem 2026: inscrições começam em 25 de maio e seguem até 5 de junho.
  • Unimontes patente: universidade conquista carta-patente de adaptador para cadeiras de rodas voltado a pacientes com Distrofia Muscular.
  • Atlas Quilombola: lançamento reúne mapas e estudos sobre comunidades tradicionais do Semiárido mineiro.

Saúde e bem-estar

  • Afya Educação Médica: ofereceu consultas gratuitas de cardiologia, ampliando acesso da população a atendimentos especializados.
  • Inovação em acessibilidade: projeto da Unimontes impacta diretamente a qualidade de vida de pacientes com doenças neuromusculares.

Cultura e esporte

  • Cultura nerd: cidade celebra o Dia Municipal do Nerd com eventos e projetos geek.
  • Torneio das Escolinhas: integração e voleibol no Ginásio Darcy Ribeiro reuniu jovens atletas e escolas municipais.
  • Festas juninas: Cemig orientou organizadores sobre solicitação antecipada de energia elétrica para garantir segurança e organização.

Segurança e trânsito

  • Acidente na Dulce Sarmento: queda envolvendo quatro motocicletas deixou mulheres feridas e mobilizou equipes do SAMU.
  • Ação policial: operação integrada prendeu seis suspeitos de furtos de módulos eletrônicos avaliados em R$ 30 mil cada.

A semana de 18 a 23 de maio mostrou Montes Claros em movimento: educação avançando com o Enem e pesquisas da Unimontes, saúde fortalecida com atendimentos gratuitos e inovação tecnológica, cultura e esporte celebrados em eventos comunitários, e segurança pública atuante contra a criminalidade. A cidade reafirma seu papel como polo regional em múltiplas áreas.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações locais

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