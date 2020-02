Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Em nota o Hospital Universitário informa que “não foram constatados sintomas de Coronavírus” em dois pacientes

Montes Claros – O HUCF acabou de emitir uma nota esclarecendo a população montes-clarense sobre os fatos acontecidos na tarde noite de ontem dia 26/02/2020.

Leia na integra a nota:

O Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) informa que:

Nesta quarta-feira (26/02/20), recebeu duas pessoas do sexo masculino, que retornaram recentemente de viagem à Itália e que estiveram em regiões onde foram detectados casos de Coronavírus.

Foram adotados pelo HUCF todos os procedimentos e protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde (MS). Na avaliação clínica, não foram constatados os sintomas da doença. Por isso, os dois pacientes foram referenciados aos seus domicílios onde permanecerão em monitoramento por 14 dias (período da quarentena), conforme estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O HUCF reforça que o atendimento em toda a unidade hospitalar encontra-se normalizado.

Cientes de nosso compromisso com a população norte-mineira, a direção do HUCF encontra-se à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Marcelo Fagundes

Diretor Assistencial do HUCF

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MONTES CLAROS

NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Montes Claros informa que não existem casos confirmados de coronavírus na cidade, mas apenas dois pacientes com a suspeita do vírus. Os mesmos estão sendo acompanhados segundo os protocolos internacionais estabelecidos para a doença.

A Prefeitura aproveita para informar que será realizada nesta quinta-feira, 27, às 15 horas, na sede do Ministério Público de Montes Claros (avenida Cula Mangabeira, 345 – Centro), uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência Regional de Saúde, Ministério Público e diretores de hospitais, para discutir as medidas que serão adotadas na cidade para evitar o risco de contágio da doença.