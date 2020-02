Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – Acomodações adequadas atenderá demandas dos acompanhantes no Hospital de Januária

Norte de Minas – O Hospital Municipal de Januária (HMJ), através da prefeitura municipal, adquiriu, neste mês de Fevereiro, 40 poltronas hospitalares reclináveis para acomodar acompanhantes dos pacientes internados. A aquisição das poltronas se deve ao processo de reestruturação em curso que a unidade vem passando, que completará um ano no mês que vem, com a entrada do diretor administrativo Jaílton Xavier.

Uma das maiores reclamações dos acompanhantes junto a ouvidoria do HMJ era sobre o desconforto em acompanhar os pacientes internados, pois as cadeiras, muitas vezes de metal e com encosto com ângulo de 90 graus, não permitiam uma acomodação adequada para o acompanhante, principalmente àqueles que permanecem por muito tempo cuidando de seus parentes.

As poltronas substituíram as cadeiras de fio e de plástico ou de metal, anteriormente utilizadas pelos acompanhantes. Segundo Dona Eugênia, que acompanhava seu pai no pronto socorro do HMJ ontem à noite, essas novas poltronas foram fundamentais para proporcionar aos acompanhantes um local digno e adequado para se descansar.

Além das poltronas, o município também adquiriu 02 incubadoras para maternidade, 24 mesas de cabeceiras com gavetas, 07 escadas de aços.

Por Ricardo Soares