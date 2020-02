Montes Claros – Encontro no Montes Claros Shopping reúne colecionadores de carros em miniaturas

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Os veículos de quatro rodas fascinam crianças e adultos. O gosto e o hábito de colecionar carrinhos, principalmente miniaturas, vem conquistando muita gente.

Em sua 14ª edição, o Encontro de Colecionadores de Miniaturas reunirá no Montes Claros Shopping no dia 1º de março, das 14 às 20 horas, em frente à Roka, os apaixonados pelo colecionismo que terão a oportunidade de relembrar a infância e participar de um evento diferente.

A entrada é franca. A iniciativa é dos Colecionadores de Miniaturas de Montes Claros (CMMC), que comemoram neste ano, cinco anos de existência.

Serão cerca de 30 participantes que devem expor miniaturas diversas e também action figures, que tem ganhado cada vez mais espaço nas estantes dos aficionados por filmes, séries e games. O action figure, ou figura de ação, são cópias perfeitas dos personagens. São bonecos articulados que podem ser movimentados, ou seja, ter sua posição de ação alterada. Eles são colecionáveis e representam personagens da cultura pop e do entretenimento. Também estarão expostas as miniaturas de escalas diversas e os dioramas que são maquetes trabalhadas com cenários de filmes, oficinas, dentre outros.

A Arena JD também fará parte do encontro realizando exposição de cartas e organizando jogos de cartas por duplas. O Sala Nerd, canal do youtube, estará presente ao evento realizando a cobertura. O ambiente contará com música ambiente e um espaço para relaxar, conversar e passar o tempo.

