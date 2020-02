Montes Claros – Rapaz é baleado no bairro Cintra em Montes Claros

28 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Um jovem de 19 anos ficou ferido depois de ser baleado em um posto de combustível no bairro Cintra, em Montes Claros, na madrugada desta sexta-feira (28).

O rapaz foi atingido por dois disparos de arma de fogo na perna esquerda.

A equipe do SAMU prestou os primeiros socorros à vítima no local, em seguida, a encaminhou para o Hospital Universitário.

Durante rastreamento, a Guarnição do Coordenador do Policiamento da Unidade da PM deparou com um dos veículos envolvidos evadindo pela rua Boa Esperança, bairro Sumaré.

Após perseguição, foi procedida a abordagem aos ocupantes e durante as buscas foi localizada na cintura de um homem de 34 anos, uma pistola calibre 9mm, utilizada para efetuar os disparos contra a vítima.

O abordado relatou aos policiais que a confusão teria começado algumas horas antes, em uma outra loja de conveniência, também no pátio de um posto de combustíveis, porém no bairro Vila Regina. Segundo ele, quando se encontrava neste local teria se envolvido em uma confusão na qual foi agredido, e, após o fato, deslocou até a sua residência, armou-se com a pistola, e após procurar, localizou o autor das

agressões na loja de conveniência no bairro Cintra, efetuando contra ele oito disparos de arma de fogo. O suposto autor das agressões, um homem de 20 anos, foi alvejado por dois disparos em uma das pernas e socorrido até um hospital por uma equipe do SAMU, onde foi medicado e liberado.

Na casa do autor dos disparos, no bairro JK, policiais militares localizaram outras

nove armas de fogo, dentre espingardas, carabinas, revólveres, além de um fuzil e vasta munição de calibres diversos, inclusive de uso restrito. Apesar do autor apresentar registro de oito armas de fogo, duas não tinha o devido registro, sendo todas apreendidas pelo fato dele ter utilizado uma das armas para prática de crime doloso contra a vida, configurando os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

No total, quatro pessoas envolvidas na ocorrência, inclusive a vítima dos disparos, foram presas e conduzidas até à Delegacia de Plantão, com as dez armas de fogo e munições apreendidas. Três veículos utilizados pelos envolvidos foram apreendidos e removidos ao pátio.