Montes Claros – Transporte coletivo de Montes Claros ganha 12 novos ônibus

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Em prosseguimento à renovação da frota de ônibus do transporte coletivo de Montes Claros, as empresas do consórcio Mocbus (Alprino Auto Lotação Princesa do Norte e Solaris Transporte Ltda) apresentaram mais 12 novos ônibus na manhã desta sexta-feira, 28. Os novos veículos chegam para substituir ônibus atualmente em circulação, cumprindo uma das exigências do processo licitatório realizado no final do ano passado.

Os novos ônibus possuem ar condicionado, piso rebaixado, motor traseiro (que irá reduzir o ruído para o motorista) e GPS, permitindo o monitoramento em tempo real de sua localização. Esse monitoramento será utilizado, a princípio, pela MCTrans, mas posteriormente todos os usuários do serviço poderão localizar os veículos através de aplicativos. Por exigência contratual, o consórcio gestor do transporte coletivo na cidade deverá aumentar o número de veículos em circulação, dos atuais 130 para 156. Além disso, a frota deverá ser renovada a cada 5 anos, durante a vigência do contrato, que é de 20 anos.

Processo Licitatório – Além da manutenção da frota, que deverá ser modernizada a cada cinco anos, o Consórcio será responsável pela implantação e manutenção de abrigos nos pontos de ônibus indicados pela Prefeitura e deverá implementar, ainda, estações de integração em alguns locais da cidade. O serviço especial para deficientes físicos (Transpecial) será ampliado, e o Vale Verde, que disponibiliza transporte gratuito aos domingos para o Parque Municipal Milton Prates, será mantido. Atualmente, o sistema de transporte coletivo municipal de Montes Claros conta com 36 linhas. Em dias úteis, são realizadas cerca de 1.000 viagens.