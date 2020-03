Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros promove seminário sobre coronavírus

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2020.

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará, no auditório da Funorte, nos dias 3 e 4 de março, um seminário sobre coronavírus, H1N1 e sarampo. O evento, que será realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, tem como objetivo fortalecer a capacidade diagnóstica regional e garantir que os municípios da macrorregião estejam preparados para responder à emergência sanitária com os mesmos protocolos de análise adotados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e já implementados no Brasil.

Na oportunidade, será debatida a situação epidemiológica do coronavírus, H1N1 e sarampo na região. O seminário é direcionado a coordenadores da Atenção Primária e da Vigilância em Saúde, médicos e enfermeiros, além de outros profissionais de saúde da rede pública de Montes Claros e da Macrorregião.

Programação do Seminário

CORONAVÍRUS, H1N1 e SARAMPO

Data: 03/03/2020 e 04/03/2020

13:00 – Abertura

13:30 – Situação Epidemiológica – Agna Soares da Silva Menezes – Coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Ambiental e Saúde do Trabalhador.

14:00 – Sarampo – Dr. Marcelo Guimarães – Médico Pediatra e Referência do CRI na SRS/MOC.

15:00 – H1N1 – Dr. Mariano Fagundes – Médico da Família e Referência de Vigilância Epidemiológica de Montes Claros.

16:00 – CORONAVÍRUS – Dr. Mariano Fagundes.

17:00 – Discussão

17:30 – Encerramento