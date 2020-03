Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2020.

Norte de Minas – IFNMG-Campus Januária inaugura Laboratório e prédio da Assistência Estudantil nesta terça, dia 03/03

Norte de Minas – Na manhã desta terça-feira, 03/03, a partir das 9 horas, o Instituto Federal do Norte de MInas Gerais (IFNMG)-Campus Januária realizará a inauguração oficial de duas obras que vieram para incrementar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além do atendimento prestado aos alunos da unidade. Trata-se do Laboratório de Biologia, Física e Botânica e do prédio de Assistência Estudantil do Campus. Entre outras presenças, destaque para o reitor do IFNMG, professor José Ricardo Martins da Silva.

Para a construção do prédio do laboratório, uma edificação de 937,74 m², foram investidos cerca de R$ 1,8 milhão de reais. Apesar do nome ser mais sucinto, na verdade, o prédio abriga oito laboratórios: Instrumentação, Botânica, Microbiologia, Zoologia e quatro laboratórios de Física. Também compõem a estrutura uma sala de professor por laboratório, dois banheiros amplos e dois banheiros para pessoas com deficiência, além de amplo hall de circulação.

Em funcionamento desde setembro de 2018, o espaço é destinado a atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atende alunos dos cursos técnicos em Meio Ambiente, Agropecuária e Edificações e dos cursos superiores de licenciatura em Física, Biologia e Matemática, além dos bacharelados em Agronomia, Engenharia Civil e Engenharia Agrícola e Ambiental.

Segundo a professora Tatiana Tozzi Martins Souza Rodrigues, os laboratórios, que comportam turmas com mais de 20 pessoas, atendem as aulas práticas desses cursos. Além disso, “esses ambientes permitem expandir as ações dos laboratórios em novas linhas de pesquisa e também o compartilhamento do espaço e equipamento entre pesquisadores. São importantes, ainda, para absorver a crescente demanda, por parte dos estudantes, por inserção em atividades de pesquisa nas áreas da Física e Biologia”, ressalta a professora.

Assistência estudantil

O outro espaço a ser oficialmente inaugurado nesta terça-feira também já está em pleno funcionamento, desde o final de 2018. Trata-se do prédio que passou a abrigar o Departamento de Assistência ao Educando e Apoio à Educação ou, mais informalmente, a assistência estudantil do Campus Januária.

A edificação, de 412,50 m², foi construída para atender às necessidades específicas dos serviços prestados pelo setor. Oferece espaço para enfermaria, atendimento médico, psicológico e odontológico, serviço social e assistência ao educando. Dispõe, ainda, de sala de reunião/minianfiteatro, salas administrativas, copa e quatro banheiros, sendo dois para pessoas com deficiência. “Por ser um ambiente planejado, mais arejado, ter instalações novas e espaço mais amplo, [o novo prédio] favoreceu o atendimento ao educando, trazendo, melhor conforto aos profissionais, alunos e visitantes”, avalia o assistente de alunos José Áureo Almeida.

Na construção do prédio da assistência estudantil, foram investidos cerca de R$ 970 mil.