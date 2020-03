Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2020.

Norte de Minas – Nove pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e cinco carros de passeio na BR-251, no início da noite desse domingo (1º). As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas por Unidades de Suporte Avançado e Básico do SAMU. Os pacientes foram encaminhados para o hospital de Francisco Sá e Santa Casa de Montes Claros.

Segundo a PRF, tinha um congestionamento na rodovia e um dos motoristas diminuiu a velocidade por conta da chuva provocando o engavetamento.