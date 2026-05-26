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Quatro pessoas ficam feridas em colisão envolvendo três veículos na MGC-135, em Mirabela
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Quatro pessoas ficam feridas em colisão envolvendo três veículos na MGC-135, em Mirabela

Jornal Montes Claros 26 de maio de 2026

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Acidente ocorreu no início da noite de segunda-feira (25); vítimas foram encaminhadas ao hospital de Brasília de Minas.

Montes Claros, 26 de maio de 2026 — Um grave acidente envolvendo três veículos deixou quatro pessoas feridas na MGC-135, em Mirabela, no início da noite desta segunda-feira (25). A colisão frontal entre dois carros foi seguida de uma batida traseira provocada por um terceiro veículo.

Detalhes das vítimas

Segundo o SAMU, todas as vítimas estavam no automóvel:

  • Mulher de 63 anos com ferimento no abdômen e dores no tórax.
  • Mulher de 55 anos e senhor de 77 anos, ambos com dores no tórax.
  • Senhor de 72 anos com escoriações e dores na região lombar.

Após os primeiros socorros, todos foram encaminhados ao hospital de Brasília de Minas.

Além deles, uma mulher de 52 anos e um homem de 53 anos foram avaliados pelos socorristas no local, mas não precisaram ser levados ao hospital.

Equipes do SAMU de Mirabela e Brasília de Minas atuaram no resgate, garantindo estabilização das vítimas e transporte seguro.

O acidente na MGC-135 reforça a necessidade de atenção redobrada nas rodovias do Norte de Minas, especialmente em trechos de intenso tráfego. A rápida resposta das equipes do SAMU foi fundamental para garantir o atendimento às vítimas e evitar maiores consequências.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU

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