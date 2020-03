Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2020.

Além do futebol: conheça esportistas mineiros que brilham em outras modalidades

Não é segredo para ninguém que Minas Gerais é um celeiro de craques do futebol. A começar pelo próprio Rei Pelé, que é natural de Três Corações, mas passando por nomes como Tostão, Toninho Cerezo, Dirceu Lopes, Telê Santana, Piazza, entre outros. Mas engana-se quem pensa que o estado revela apenas bons futebolistas.

Diversas modalidades, com tênis, vôlei e basquete têm destaques mineiros que fazem sucesso não apenas por aqui, mas em todo o mundo. Listamos alguns desses esportistas abaixo:

Marcelo Melo (tênis)

Mineiro de Belo Horizonte, Marcelo Melo é, sem dúvida, um dos maiores tenistas brasileiros de todos os tempos. Embora sua carreira do circuito simples seja pouco relevante, é nas duplas que ele se destaca: ex-número 1 do mundo e atual 5º colocado no ranking da ATP, o “Girafa”, como é conhecido no circuito (afinal, são 2.03m de altura) já foi campeão de dois Grand Slam, Roland Garros (2015) e Wimbledon (2017), ao lado do croata Ivan Dodig e do polonês Lukasz Kubot, respectivamente. Além disso, são outros 25 títulos.

Bruno Soares (tênis)

Parceiro de Marcelo Melo na Copa Davis por muitos anos, Bruno Soares não fica muito atrás. Também natural de BH, o jogador já venceu o Australian Open e o US Open em 2016, ambos ao lado do inglês Jamie Murray. São 32 títulos no total, o que também o coloca como um dos maiores nomes do tênis brasileiro em todos os tempos. Atual número 23 do mundo, já foi vice-líder do ranking da ATP

Lucarelli (vôlei)

Natural de Contagem, Ricardo Lucarelli é um dos grandes nomes do vôlei brasileiro nas últimas décadas. O ponteiro de 28 anos coleciona títulos com clubes (Minas, Sesi e Taubaté) e também pela seleção brasileira, com destaque para o ouro olímpico no Rio de Janeiro em 2016 e para a Copa do Mundo do Japão, no ano passado. É o atual MVP (jogador mais valioso) da Superliga Masculina de Vôlei, além de ostentar outras dezenas de prêmios individuais

Cristiano Felício (basquete)

Vem de Pouso Alegre, no sul do estado, um dos representantes brasileiros na maior liga de basquete do mundo, a NBA. Em sua quinta temporada, o ala-armador Cristiano Felício defende o Chicago Bulls e, embora seja reserva, vem ganhando alguns minutos na rotação do técnico Jim Boylen, sendo o terceiro principal reboteiro da equipe.

Raul Neto (basquete)

Outro mineiro da NBA é Raul Neto, o Raulzinho, que atualmente defende o Philadelphia 76ers. Também reserva, o armador natural de Belo Horizonte já atuou em 46 jogos na temporada, sendo 3 como titular. Também está em sua quinta temporada na liga, tendo defendido o Utah Jazz em seus quatro primeiros anos na liga. Também defende a seleção brasileira.

João Simão (poker)

Sim, poker também é um esporte, e pelo menos aqui no Brasil, quem dá as cartas é um mineiro: João Simão, que já ganhou mais de US$ 3 milhões em premiações pelo mundo. Atual número 1 do poker brasileiro e 2 da América Latina de acordo com o Global Poker Index, principal ranking mundial da modalidade, João Simão vem de uma temporada muito positiva em 2019 e espera ainda mais sucesso em 2020 no esporte da mente mais popular do planeta.

Paulo Borrachinha (MMA)

Uma das maiores promessas brasileira do mundo das lutas, Paulo Borrachinha vive a expectativa de disputar o cinturão dos médios do UFC. Aos 28 anos, o lutador natural de Contagem está invicto na carreira, com 13 vitórias, a esmagadora maioria por nocaute técnico. No UFC, já são cinco vitórias, o que o credencia como futuro desafiante ao título do nigeriano Israel Adesanya, seu maior rival dentro da organização.

Glover Teixeira (MMA)

Outro grande nome mineiro do UFC é o veterano Glover Teixeira, mineiro de Sobrália, no Vale do Aço. Aos 40 anos, Glover segue atuando em alto nível, com três vitórias seguidas. Desde 2012 no UFC, já são 18 lutas no maior evento de MMA do planeta, com 13 vitórias e 5 derrotas – uma delas para Jon Jones, em luta que valeu o cinturão dos meio-pesados em 2014. Agora, Glover briga para ter uma nova chance pelo título mundial que ainda pertence a Jones.

Maicon Andrade (Taekwondo)

Também do mundo das lutas, mas no taekwondo, o grande destaque do Brasil atualmente é Maicon Andrade. Mineiro de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH, o lutador tem como maior conquista o bronze olímpico no Rio em 2016, sendo o único brasileiro a subir no pódio na história do taekwondo masculino. Também tem um bronze no Campeonato Mundial da modalidade de 2019, realizado em Manchester, na Inglaterra.