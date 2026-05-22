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Categorias de base do Ateneu Futebol Clube têm compromissos pela Super Copa IMEF
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Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Equipes Sub-16 e Sub-14 entram em campo nesta sexta e sábado em busca de bons resultados.

Montes Claros, 22 de maio de 2026 — As categorias de base do Ateneu Futebol Clube seguem em preparação para mais dois compromissos pela Super Copa IMEF. As equipes Sub-16 e Sub-14 intensificaram os treinamentos técnicos e táticos ao longo da semana, buscando maior entrosamento e desempenho competitivo.

Na sexta-feira (22), o Sub-16 enfrenta o Funorte Esporte Clube, às 16h, no Estádio João Rebello, conhecido como Campo do Ateneu, em Montes Claros. Já no sábado (23), o Sub-14 encara a Desportiva Pedras de Maria da Cruz, também às 16h, no Estádio Municipal Sinval Gonçalves Lima, em Pedras de Maria da Cruz.

Preparação e expectativas

O treinador Juninho, responsável pela equipe Sub-16, destacou a semana produtiva de treinos: “Estamos tendo uma semana produtiva de preparação, com ênfase nos trabalhos conceituais. Temos muito cuidado para não pular etapas, pensando no desenvolvimento desses atletas. O que eles têm conseguido assimilar e colocar em prática tem sido muito bacana. Acredito que estamos no caminho certo.”

Juninho ressaltou ainda a importância do próximo confronto diante do Funorte: “Será um jogo difícil, mas que eles possam colocar em prática tudo o que trabalharam durante a semana. Que tenham coragem e busquem protagonismo a todo tempo.”

Para o treinador, o momento é de mostrar evolução e buscar resultado positivo: “Que eles possam se divertir com responsabilidade e desfrutar deste momento. O jogo é a cereja do bolo. O mais importante é o dia a dia, onde podemos controlar. No jogo, eles colocam em prática tudo o que foi trabalhado. Que sejamos eficazes em nossas ações e busquemos competir em alto nível para conquistar a vitória.”

Os confrontos marcam mais uma etapa da Super Copa IMEF e reforçam o trabalho de formação esportiva realizado pelo Ateneu Futebol Clube em Montes Claros, preparando jovens atletas para o futuro do futebol regional.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Ateneu Futebol Clube

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