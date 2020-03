Montes Claros – A cidade de Montes Claros recebe blitz de fiscalização do Crea-MG

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2020.

Montes Claros – Cerca de 100 obras de Montes Claros serão fiscalizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) até o fim desta semana. A blitz, iniciada ontem, 02 de março, vai contar com uma equipe formada por quatro fiscais e segue até o dia 06. O objetivo é reforçar as fiscalizações de rotina que já são realizadas pela Inspetoria de Montes Claros.

Durante a blitz, os fiscais vão verificar a presença de profissionais habilitados e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços de engenharia, agronomia e geociências. Segundo o inspetor-chefe do Crea-MG de Montes Claros, engenheiro agrônomo Luiz Aroldo de Oliveira Almeida, além de valorizar o profissional, a ação protege a sociedade. “A fiscalização verifica se a execução das atividades da engenharia, da agronomia e das geociências é realizada por profissionais habilitados e empresas regulares, assim, proporcionamos segurança para a sociedade na demanda desses serviços”, afirma.

As blitze se caracterizam por serem concentradas, em local e duração, e mais ágeis, por contarem com um maior número de fiscais. O gerente de Fiscalização, engenheiro eletricista Nicolau Neder, explica que a adoção desse modelo, implantado já há dois anos, potencializa as fiscalizações do Conselho. “As blitze mostram resultados extremamente eficazes na identificação de irregularidades, o que nos possibilita atuar para evitar que atividades da engenharia, da agronomia e das geociências sejam executadas por uma pessoa inabilitada, causando risco à sociedade”, afirma o gerente.

Balanço

Na última blitz em Montes Claros, realizada em dezembro do ano passado, foram verificados 365 empreendimentos na cidade e expedidos 228 autos de infração. As principais irregularidades encontradas foram a falta de registro de empresa e a falta de profissionais legalmente habilitados na execução de serviço de engenharia. Em 2019, o Crea-MG realizou 76 blitze em todas as regiões do estado, fiscalizando obras, empresas, contratos, quadro técnico e crédito rural. A fiscalização do Conselho é focada no exercício e atividade profissional da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, conforme prevê a Lei Federal 5.194/1966.