Norte de Minas – Março traz agenda de inaugurações em sete campi do IFNMG

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2020.

Norte de Minas – Este mês de março será de festa em sete campi do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), com a série de inaugurações de obras que acontecerão em Januária, Salinas, Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina e Teófilo Otoni (confira abaixo o calendário dos eventos). Toda a comunidade está convidada a participar das solenidades para comemorar essas importantes conquistas, que vieram para melhorar e incrementar os serviços prestados pelo Instituto.

Calendário de inaugurações no IFNMG:

✔ 03/03 (terça-feira), 9h

Laboratório de Biologia, Física e Botânica e prédio de Assistência Estudantil

IFNMG-Campus Januária

(Fazenda São Geraldo, s/n, km 06, Januária-MG)

✔ 04/03 (quarta-feira), 8h

Hospital Veterinário

IFNMG-Campus Salinas

(Fazenda Varginha, km 02, Rod. Salinas/Taiobeiras – Salinas-MG)

✔ 04/03 (quarta-feira), 15h

Laboratório de Campo e Unidade de Referência Tecnológica (URT) da Embrapa

IFNMG-Campus Almenara

(Rodovia BR 367, Almenara/Jequitinhonha, km 111, Almenara-MG)

✔ 06/03 (sexta-feira), 10h

Prédio Pedagógico e Laboratório de Mineração e Tratamento de Minérios, construídos em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE/CODEMIG) e Biblioteca

IFNMG – Campus Araçuaí

(Fazenda do Meio Pé da Serra, s/n, BR 367, Km 278, Araçuaí-MG)

✔ 13/03 (sexta-feira), 08h

Centro de Convivência

IFNMG-Campus Arinos

(Rodovia MG 202, km 407, Arinos/Buritis, Arinos-MG)

✔ 19/03 (quinta-feira), 10h

Prédio Administrativo e Pedagógico

IFNMG-Campus Diamantina

(Fazenda Biribiri, s/n, Diamantina-MG)

✔ 20/03 (sexta-feira), 10h

Laboratório de Agroecologia

IFNMG-Campus Teófilo Otoni

(Rua Mocambi, 295 – Viriato – Teófilo Otoni-MG)