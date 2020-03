Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2020.

Montes Claros – Shopping recebe XIX Exposição Anual de Orquídeas de Montes Claros

Montes Claros – Montes Claros recebe entre os dias 06 e 08 de março, a XIX Exposição Anual de Orquídeas. A realização é da Sociedade Orquidófila Norte Mineira (SONM) em parceria do Ibituruna Shopping.

Durante os três dias, quatro orquidários de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, irão expor mais de 2 mil plantas para um público superior a 5 mil visitantes.

Este ano, como a exposição acontece na Semana Internacional da Mulher, a SONM abraçou esta data especial em homenagem as mulheres como forma de valorização do feminino pela sua garra, determinação, coragem e beleza e estará com uma mostra fotográfica em valorização as mulheres.

“Paralelamente, acontecerá uma mostra do fotógrafo amador e orquidófilo José Leônidas Júnior, da cidade de Diamantina. Em 10 fotos nos tamanhos 90×60 em preto em branco, o artista retrata mulheres em diferentes ambientes e beleza particulares”, destacou Fábio Borborema, um dos organizadores e diretores da SONM.

Os orquidófilos cultivam esta planta como colecionadores apaixonados. Mas, também são encontradas em casas e jardins de milhares de brasileiros devido a sua beleza exótica, com espécies valiosas e exuberantes.

* Floricultura no Brasil

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o Brasil está em sexto lugar como maior produtor de flores no mundo. No país, existe mais de 20 mil pontos de vendas e aproximadamente 30 mil espécies conhecidas no país e as orquídeas estão entre as plantas preferidas dos brasileiros.

O Brasil conta, atualmente, com cerca de 8 mil produtores de flores e plantas. Juntos, eles cultivam mais de 2500 espécies com cerca de 17.500 variedades. Sendo assim, o mercado de flores é uma importante engrenagem na economia brasileira, responsável por 209 mil empregos diretos, dos quais 81 mil (38,76%) relativos à produção, 9 mil (4,31%) à distribuição, 112 mil (53,59%) no varejo e 7 mil (3,00%) em outras funções, em maior parte como apoio.

O crescimento do setor em 2019 foi de 7% e movimentou 8,7 bilhões de reais em negócio. Ainda de acordo com a Ibraflor, a floricultura comercial brasileira cresceu nos últimos anos, com faturamento de R$ 7,9 bi em 2018 e crescimento de 9%. Em 2017, este número foi de 7,3 bi e também crescimento de 9%. Em 2016, o crescimento do setor foi de 8% e faturamento de 6,7 bi.

A região Sudeste do Brasil concentra a maior parcela dos produtores de vendas de flores, com 53,3% do total, seguido da região Sul e Nordeste, que juntas são responsáveis por cerca de 40%, colocando o Brasil entre os 15 maiores do mundo.

O mercado de flores, de acordo com a Ibraflor, é uma importante engrenagem na economia brasileira, responsável por 199.100 empregos diretos, dos quais 78.700 (39,53%) relativos à produção, 8.400 (4,2%) à distribuição, 105.500 (53%) no varejo e 6.500 (3,25%) em outras funções, em maior parte como apoio.

* Com informações do site do Ibraflor: https://www.ibraflor.com.br/post/crescimento-do-setor-em-2019