* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Grupo Eleva Educação abre processo seletivo para o programa Escola de Diretores em MG

O Grupo Eleva está abrindo as inscrições para a 3ª edição da Escola de Diretores, programa de recrutamento e capacitação pioneiro no país.

O envio de currículos, entre 2 de março e 5 de abril, estará aberto para profissionais do setor (professores, coordenadores pedagógicos e diretores, por exemplo) e também, como grande diferencial, para candidatos de outras áreas de especialização. Serão elegíveis inscritos de todo o Brasil, desde que tenham disponibilidade para atuar nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo ou no Distrito Federal.

Para realizar as inscrições e consultar mais detalhes sobre o edital e processo diferenciado de capacitação, os candidatos devem acessar o endereço: https://www.escoladediretoreseleva.com.

O Grupo busca candidatos com Ensino Superior completo, que tenham paixão pela missão de transformar vidas por meio da educação, vontade de aprender e ensinar, além de potencial para liderar pessoas. As atividades terão início em agosto deste ano. No processo de seleção, serão considerados diferenciais os perfis que estiverem em curso ou tenham cursado Pós-Graduação em Gestão Escolar, disponibilidade para morar em diferentes cidades e estados do Brasil, experiência prévia como coordenador pedagógico ou diretor de escola.

O pioneirismo da Escola de Diretores consiste na combinação de recrutamento e capacitação, por meio de um robusto processo de imersão, mentoria e treinamento intensivo nos temas de liderança e cultura, tomada de decisão, conhecimentos pedagógicos, administrativos e atração de alunos – o que justifica a abertura para profissionais de outros áreas de especialização. Esses processos preparam os candidatos selecionados a atingir o nível de excelência exigido em todas as marcas do Grupo Eleva. Os candidatos que se inscreverem no programa passarão por processo de análise curricular e entrevista coletivas e individuais, acontecendo ainda no primeiro semestre.

CASES FORMADOS NA ESCOLA DE DIRETORES

FELIPE SIMÕES CORREA ALVES – ELITE Formado em administração e capacitado à direção da escola Elite pelo Escola de Diretores “A Escola de Diretores 2018 foi uma experiência enriquecedora. Conhecer as rotinas e processos que o Diretor deve cumprir, de maneira organizada e racionalizada ajuda muito no processo de entendimento da atuação como líder de uma unidade. Destaco também a troca de experiências que acontece com os colegas, tiramos muitos aprendizados dos erros e acertos dos nossos pares. A Escola nos surpreendeu muito. Entramos um tanto céticos quanto ao seu papel e terminamos pedindo que não acabasse.”

SANDRA COUTO – PENSI “A proposta da Escola de Diretores é algo genial. As aulas concomitantes com a imersão na unidade me proporcionaram uma vivência incrível. Pude experimentar na prática a rotina de um diretor, ao mesmo tempo em que me embasava de teoria e conhecimento dos processos, por meio das aulas ministradas por um time de feras, o que muito me ajudou quando, de fato, assumi a unidade onde estou hoje.”

SARA ARÃO – COLEGUIUM “Minha experiência com a Escola de Diretores 2018 foi incrível e um marco na minha vida profissional. Me trouxe muito aprendizado, crescimento profissional e pessoal. Me proporcionou um mergulho profundo em um mar maravilhoso de conhecimento e de Cultura Eleva, além de me dar ferramentas indispensáveis e extremamente valiosas que me prepararam para o grande desafio de ser diretora. Sou muito grata por essa oportunidade!”