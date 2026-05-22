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Esurb divulga resultado definitivo de processo seletivo em Montes Claros
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Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Lista de aprovados está disponível na edição de 21 de maio do Diário Oficial Eletrônico do município.

Montes Claros, 22 de maio de 2026 — A Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (Esurb) divulgou nesta quinta-feira o resultado definitivo do processo seletivo para contratação temporária. A relação dos candidatos aprovados pode ser consultada na edição de 21 de maio do Diário Oficial Eletrônico de Montes Claros.

De acordo com o edital, não haverá comunicação individual com os candidatos. Por isso, a orientação é que os participantes acompanhem regularmente o site oficial da Prefeitura de Montes Claros para não perderem nenhuma etapa do processo.

A classificação foi definida com base na experiência profissional comprovada por documentos como registro em carteira de trabalho, contrato de trabalho ou declaração emitida pela empresa.

A lista completa está disponível no link: Diário Oficial Eletrônico de 21/05/2026.

Com a divulgação do resultado definitivo, a Esurb reforça a transparência do processo seletivo e garante que os aprovados possam acompanhar todas as etapas diretamente pelo Diário Oficial e pelo site da Prefeitura de Montes Claros.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Esurb

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