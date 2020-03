Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Montes Claros – Copa de Marcha do Mangalarga Marchador começa neste sábado

Montes Claros – O Haras Pacuí promove neste sábado (7 de março) a 9ª Copa de Marcha do Mangalarga Marchador. A competição integra as atividades oficiais da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador (Abbccmm) e conta com o apoio do Núcleo de Criadores do Norte de Minas. Já estão confirmados 70 cavalos.

Em um espaço aberto ao público, os frequentadores contarão com comidas típicas e bebidas em barraquinhas. Criadores da raça do estado de Minas Gerais confirmaram presença.

A programação terá início às 8h, na estrada de São João das Veredas, no KM 7. Já as provas serão realizadas a partir das 9h. De acordo com o presidente do Núcleo de Criadores e proprietário do Haras, Jorge Antônio dos Santos, o intuito é divulgar a raça Mangalarga Machador. Durante a copa são avaliados a diagrama da marcha e a comodidade da sela.

Participam do torneio animais de marcha picada, onde se evidencia um maior tempo de deslocamento, sendo elevação, avanço e apoio dos bípedes laterais quanto à marcha batida, quando há maior tempo de deslocamento dos bípedes diagonais.