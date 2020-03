Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Montes Claros – Santa Casa de Montes Claros realiza captação de coração

Montes Claros – A Santa Casa de Montes Claros, realizou na última quarta-feira (04), mais uma captação de múltiplos órgãos, nos quais foram doados o coração, córneas, fígado, pâncreas e rins. Ao todo, sete pacientes foram beneficiados. Até o momento, já foram realizados no hospital a captação de seis corações e sete pâncreas.

A Santa Casa de Montes Claros, desde 1993, já realizou mais de 1300 (mil e trezentos), transplantes de rins, fígado, córneas e tecido musculoesqueletico. De acordo com a equipe multidisciplinar que conduziu a retirada dos órgãos, o fígado doado foi implantado em um paciente de 25 anos, que sofria de cirrose hepática. Os demais órgãos foram enviados para outras cidades dos Estados de Minas Gerais e São Paulo. A Santa Casa de Montes Claros conta com equipe multidisciplinar capacitada para a retirada e transplante de fígado e rim. A captação do coração foi realizada por uma equipe do HCor (Hospital do Coração), de São Paulo. A retirada das córneas é feita por equipe do MG Transplantes.