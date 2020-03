Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

MG – Número de cidades com suspeita de coronavírus em Minas chega a 46, alta de 53% em uma semana

MG – Em cinco dias, o número de cidades onde há pessoas com suspeita de coronavírus (Covid-19) em Minas subiu 53,3%, saltando de 30 na última sexta-feira (6) para 46 nesta quarta-feira (11). O Estado tem um caso confirmado, referente a uma moradora de Divinópolis, na região Centro-Oeste, que retornou de viagem à Itália.

No total, há 260 casos suspeitos, a maior parte em Belo Horizonte (94), seguida de Uberlândia, no Triângulo Mineiro (21), Contagem (15), na Região Metropolitana de BH, Juiz de Fora (9), na Zona da Mata m e Nova Lima (8), também na Grande BH . Clique aqui para conferir a lista completa com todas as cidades. Outros 18 pacientes tiveram o quadro para coronavírus descartado.

Na tarde desta terça-feira, o Ministério da Saúde atualizou por pelo menos duas vezes o número de infectados, que subiu para 37 e horas depois para 52 casos confirmados. No país, são 907 casos suspeitos.

Também nesta data, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou para pandemia a classificação do vírus. De acordo com a instituição, a mudança não se deve à gravidade da doença e sim à disseminação geográfica rápida que o Covid-19 tem apresentado. Clique aqui e saiba o que é uma pandemia.

Em meio a incertezas e medo, uma boa notícia para Minas é que, a partir desta quinta-feira (12), a Fundação Ezequiel Dias (Funed), instalada no bairro Gameleira, na região Oeste de BH, passará a realizar os exames para identificação do COVID-19 nas amostras dos casos suspeitos. Até então, o exame era realizado na Fiocruz, laboratório de referência no Rio de Janeiro.

Como forma de prevenção à doença, as secretarias estaduais de Educação e Saúde produziram e irão entregar um material específico para ser distribuído entre estudantes e professores da rede. O livreto traz orientações sobre o vírus, sintomas, formas de prevenção e cuidados quanto ao coronavírus, incluindo medidas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou fazer uso de álcool em gel. (Colaborou Cássia Eponine)

Saiba mais sobre o coronavírus no infográfico abaixo: