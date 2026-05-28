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Projeto “Cidades Protegidas” chega a Montes Claros em junho
Projeto “Cidades Protegidas” chega a Montes Claros em junho

Projeto “Cidades Protegidas” chega a Montes Claros em junho

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Iniciativa do Sincor-MG reúne gestores públicos para debater seguros, prevenção e continuidade dos serviços essenciais.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — O Projeto Cidades Protegidas, promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG), desembarca em Montes Claros no dia 16 de junho, com programação voltada à gestão de riscos e à proteção das finanças públicas municipais. A iniciativa também será realizada em Sete Lagoas (17/6) e Divinópolis (18/6), reunindo gestores públicos, corretores de seguros, seguradoras e representantes do poder público.

Objetivos do projeto

O programa busca orientar administrações municipais sobre a importância do seguro e da gestão de riscos como instrumentos fundamentais para:

  • Proteger o orçamento público diante de eventos inesperados.
  • Garantir continuidade dos serviços essenciais.
  • Fortalecer a segurança da população em situações adversas.

Declarações

O presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, destacou: “O projeto Cidades Protegidas foi criado para mostrar aos municípios que a gestão de riscos precisa fazer parte do planejamento estratégico das administrações públicas. O seguro é uma ferramenta importante para garantir proteção financeira, continuidade dos serviços essenciais e mais segurança para a população.”

Ele reforçou ainda que a prevenção é um dos pilares da proposta: “Gerenciar riscos significa antecipar problemas, reduzir impactos e preparar as cidades para enfrentar cenários desafiadores.”

Programação em Montes Claros

  • Data: 16 de junho de 2026.
  • Local: a ser confirmado pela organização.
  • Horário: credenciamento às 8h, seguido de Welcome Coffee.
  • Abertura oficial: às 9h, com apresentação da proposta.
  • Atividades: debates, reuniões e painéis sobre gestão de riscos e seguros.
  • Encerramento: seguido de almoço de integração.

Contexto

Reconhecido nacionalmente, o Cidades Protegidas adota uma abordagem integrada que une prevenção, governança e planejamento financeiro. Ao percorrer diferentes regiões do estado, fortalece o papel do corretor de seguros como agente de transformação social e contribui para administrações mais resilientes e preparadas para lidar com desafios futuros.

A realização do Cidades Protegidas em Montes Claros reforça o protagonismo da cidade como polo regional de debates sobre gestão pública e prevenção de riscos, aproximando lideranças políticas e especialistas em seguros para construir municípios mais seguros e sustentáveis.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Sincor-MG

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