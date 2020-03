Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

Montes Claros – Fila para consultas W está emperrada

Montes Claros – Um dos gargalos do sistema de saúde de Montes Claros é demanda reprimida de atendimento médico especializado, conhecidas também como consultas W. Durante a prestação de contas da Secretaria de Saúde, foi mostrado que a fila de espera para este tipo de consulta chega a 58.707 pessoas aguardando.

O vereador Idelfonso Saúde (MDB) questionou sobre a falta de compromisso do município, uma vez que existe médico especializado na rede. O paciente que precisa de algum tipo de cirurgia não consegue agendar o procedimento sem antes passar pela consulta W.

Segundo relatório da Secretaria de Saúde, a maior fila é para consultas com oftalmologista, com 12.582 pessoas. De acordo com o vereador, entre elas, estão pacientes que precisam com urgência fazer cirurgia catarata. A radiografia ocupa a segunda colocação da lista (11.592), seguida da ultrassonografia (15.448). “Tem uma mãe que aguarda há mais de quatro meses para agendar a tomografia para o filho e no relatório da secretária está que não há da demanda para essa área. Isso está errado”, pontuou o parlamentar.

Outra reivindicação de Idelfonso é a falta de remédios básicos nos postos de saúde. “O almoxarifado da secretária de saúde está lotado de medicamento, enquanto isso, as unidades de saúde estão em falta”, finalizou o vereador.