💬

SAIBA MAIS AQUI - FAÇA CLICK

Afya Educação Médica oferece consultas gratuitas de Cardiologia neste sábado em Montes Claros
Afya Educação Médica oferece consultas gratuitas de Cardiologia neste sábado em Montes Claros

Afya Educação Médica oferece consultas gratuitas de Cardiologia neste sábado em Montes Claros

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Atendimentos serão realizados por médicos em pós-graduação, sob supervisão de especialistas.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — O Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionais (NASPP) da Afya Educação Médica Montes Claros disponibiliza 11 vagas para consultas gratuitas em Cardiologia neste sábado. Os atendimentos ocorrerão às 8h e às 13h, na clínica médica da instituição, localizada na Rua José Luiz Xavier, nº 4, bairro Ibituruna.

Atendimento supervisionado

As consultas serão realizadas por médicos já formados, alunos da pós-graduação em Cardiologia, sempre sob supervisão de professores especialistas. O agendamento deve ser feito previamente pelo WhatsApp (38) 98437-986, sendo atendidos apenas pacientes agendados. Após a primeira consulta, será possível marcar retornos na especialidade.

Estrutura acadêmica

A unidade conta com mais de 100 alunos e recebe cerca de 24 médicos por fim de semana para aulas práticas. Por meio da clínica própria, os estudantes realizam atendimentos gratuitos à população, acompanhados por médicos experientes.

No último ano, foram realizados aproximadamente 800 atendimentos. Atualmente, a clínica atende cerca de 180 pacientes por mês, contribuindo para reduzir a fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) e reforçando o compromisso da instituição com a saúde da comunidade.

Especialidades oferecidas

Além da Cardiologia, o NASPP disponibiliza atendimentos gratuitos em diversas áreas:

  • Dermatologia
  • Endocrinologia
  • Ecocardiografia
  • Gastroenterologia
  • Geriatria
  • Nutrologia
  • Psiquiatria Adulto
  • Psiquiatria Infantil
  • Pediatria Geral
  • Reumatologia
  • Ultrassonografia

A iniciativa reforça o papel da Afya Educação Médica em Montes Claros como centro de formação e atendimento, aproximando a população de serviços especializados e fortalecendo a saúde pública regional.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Afya Educação Médica

Sugerida para você:

  1. Ginásio Darcy Ribeiro recebe Torneio das Escolinhas de Voleibol neste sábado em Montes Claros
  2. Festa da Associação Rural Palmeiras acontece neste sábado em Montes Claros
  3. Montes Claros: North Esporte Clube realiza grande seletiva neste sábado

Acompanhe mais notícias no Jornal Montes Claros e fique por dentro dos principais acontecimentos da região!

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Tags

Vanfall Chegou a Montes Claros !!!

Sobre Jornal Montes Claros

Últimas notícias de Montes Claros e da região Norte de Minas Gerais. Acompanhe a cada minuto ás informações em tempo real de interesse para o cidadão.

Todos os direitos reservados por Jornal Montes Claros © para mais informações clique Aqui (2009-2025) e está licençado por Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

💬