* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

Norte de Minas – Seminário de Empreendedorismo Rural em Porteirinha

Norte de Minas – O município de Porteirinha se destaca na agricultura familiar, com a produção de queijos, mel, doce, frango, entre outros produtos que movimentam a economia da cidade. Para atender a esse público, o Sebrae Minas, em parceria com a Aciport, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Prefeitura Municipal, realiza dia 18 de março, às 8h, o 1º Seminário de Empreendedorismo Rural de Porteirinha. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site Sympla.

O evento, que será realizado no Clube das Acácias, tem como tema “o protagonismo que transforma pessoas e comunidades” e irá abordar experiências de sucesso, oportunidades e o potencial econômico da agricultura familiar . Outro tema importante a ser debatido é a previdência rural, com esclarecimentos sobre as regras para aposentadoria dos trabalhadores rurais. A expectativa é que cerca de 800 produtores participem do evento para trocar experiências, conhecer mais sobre o empreendedorismo rural, se inspirar e promover o desenvolvimento sustentável em suas propriedades.

O analista do Sebrae Minas Jadilson Borges destaca a importância do evento para a região. ”A realização do seminário de empreendedorismo rural é um marco para o município, uma vez que mais de 50% do território está no meio rural, e grande parte da geração de renda vem da agricultura familiar. Por isso, o Sebrae, juntamente com todos os parceiros, busca alternativas e incentivos para que o agricultor trabalhe com foco no empreendedorismo e gere valor para o seu território”, enfatiza.

Serviço:

Seminário de Empreendedorismo Rural de Porteirinha

Data: 18 de março

Horário: 8h às 11h

Local: Clube das Acácias – Km 2 – Saída para Serranópolis

Inscrições gratuitas:

https://www.sympla.com.br/seminario-de-empreendedorismo-rural-de-porteirinha__804706