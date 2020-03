15 de março; 35 anos da criação do dia mundial do consumidor

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de março de 2020.

15 de março; 35 anos da criação do dia mundial do consumidor

Atendimento de qualidade, presteza e cordialidade, são alguns pontos fundamentais que norteiam uma empresa

Uma data criada para proteger e lembrar o consumidor dos seus direitos, mas além disso, reafirmar nas lojas e empresas o compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus consumidores, uma vez que iniciativas como estas contribuem de forma eficaz e abrangente para a educação do consumo.

Instituído pela primeira vez em 15 de março de 1962, pelo presidente dos Estados Unidos John Kennedy, o dia do consumidor, só foi reconhecido como data a ser comemorada mundialmente no ano de 1985, na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), dando legitimidade e reconhecimento internacional para a data criada pelo então presidente estadunidense.

Atendimento de qualidade, presteza e cordialidade, são alguns pontos fundamentais que norteiam uma empresa quando se pensa em uma relação com o consumidor, e esses processos, indispensáveis em qualquer estabelecimento ou loja, para melhorar sua relação com os seus consumidores.

“Ouvir e responder nossos consumidores são ações fundamentais para todas as nossas atividades. Nós permanecemos conectados com eles através do nosso site, além de utilizarmos pesquisas, redes sociais e serviços de suporte. Essas ferramentas nos ajudam a entender suas necessidades para que possamos criar uma experiência ainda melhor, afinal são eles que nos motivam a melhorar a cada dia”, destacou Cássio Terence, diretor financeiro de uma empresa do Norte de Minas.

Como consumidor se considera todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por empresas ou pessoas que exerçam com caráter profissional uma atividade econômica que vise a obtenção de benefícios.

Direitos do Consumidor no Brasil

No Brasil, os direitos do consumidor estão protegidos através da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que entrou em vigor apenas em 11 de março do ano seguinte (1991). Com o Código do Direito do Consumidor foi criado o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que está presente em todos os municípios e estados brasileiros.

O principal objetivo do PROCON é servir como mediador entre os consumidores e fornecedores de produtos e serviços, em caso de conflitos. Em Montes Claros, o mesmo está localizado na Rua Dr. Veloso, 87, região central da cidade e está à disposição de qualquer pessoa que se sinta lesada, prejudicada ou que necessite de informações sobre os seus direitos.

Por Dihemeson Faria