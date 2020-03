Gastronomia – Receita de Talharim com bacalhau gratinado

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de março de 2020.

Você vai precisar de:

1 pacote de talharim ou macarrão Ninho cozido ‘Al Dente’

1 kg de bacalhau dessalgado em lascas

200g de queijo ralado grosso

2 cebolas roxas fatiadas

½ pimentão vermelho, amarelo e verde fatiados

12 dentes de alho laminados

3 cl. sopa de farinha de trigo

½ xc. de azeite

½ xc. de azeitonas roxas laminadas

½ xc. de azeitonas verdes laminadas

1,5 litro de leite

1 caixa de creme de leite

1 copo de requeijão

Salsinha picada a gosto

Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO

– Aqueça o azeite e refogue o alho até que fique dourado. Acrescente o bacalhau junto dom a cebola, os pimentões e as azeitonas. Refogue por 3 minutos. Polvilhe a farinha de trigo e coloque o leite. Mexa e espere abrir a fervura até que fique bem cremoso.

– Acrescente o creme de leite e o requeijão e deixe fervendo por mais 2 minutos.

– Cozinhe a parte o Talharim para que fique Al Dente. Passe numa peneira e coloque em um refratário.

– Cubra tudo com o creme de bacalhau. Polvilhe por cima o queijo do reino ralado e leve ao forno alto por 5 ou 8 minutos.