* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2020.

Norte de Minas – CRASI/HUCF suspende suas atividades como medida preventiva ao Coronavírus

Norte de Minas – Todas as consultadas agendadas para os pacientes de Montes Claros e demais cidades do Norte de Minas de abrangência do CRASI estão canceladas entre os dias 16 e 20 de março.

Leia a nota na Integra:

Tendo em vista a adoção das medidas adicionais preventivas da Universidade Estadual de Montes Claros em relação ao Novo Coronavírus (COVID-19), divulgadas em comunicado da Reitoria, a Diretoria do Centro “Mais Vida” de Referência em Atenção à Saúde do Idoso “Eny Faria de Oliveira” (Crasi), também adotará ações que minimizem o fluxo de pessoas e, consequentemente, os riscos de contágio.

O CRASI funcionará somente para serviços internos.

Importante ressaltar que não há casos suspeitos registrados no âmbito do CRASI/HUCF.

Trata-se de uma medida preventiva.

Contamos com a compreensão de todos e informamos que quaisquer dúvidas, durante o período em que não haverá atendimento, poderão ser encaminhadas ao e-mail crasi.hucf@unimontes.br ou pelo telefone (38) 3229-8035.