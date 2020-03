Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de março de 2020.

Norte de Minas – Dois jovens morrem em acidente em Taiobeiras

Norte de Minas – Na noite dessa quarta-feira (18), dois jovens, de 18 e 23 anos, morreram em um acidente na LMG-626, em Taiobeiras no Norte de Minas.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), eles estavam em uma motocicleta que bateu na traseira de um trator. Os dois jovens morreram no local.

Ainda conforme a Polícia Militar (PM), o trator agrícola transitava sentido Curral de Dentro para Taiobeiras sem nenhum dispositivo de iluminação e não estava sinalizado. O motorista contou que direcionou o trator para o lado direito da sua mão de direção ao visualizar pelo retrovisor que a motocicleta vinha em alta velocidade, mas não conseguiu evitar o acidente.

Uma equipe do Samu foi acionada e constatou os dois óbitos no local.