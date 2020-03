Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2020.

Gastronomia – Receita de Peixe recheado

Você vai precisar de:

1 peixe inteiro aberto para rechear sem espinhas

1 xc. chá de limão espremido

3 dentes de alho picados

1 ramo de coentro

Sal a gosto

4 cl. sopa de azeite

1 cebola fatiada

1 abobrinha ralada

1 cenoura ralada

½ xc. chá de azeitonas verdes picadas

2 xc. chá de farinha de mandioca

Cheiro verde picado

MODO DE PREPARO

– Em um recipiente, tempere o peixe com o limão espremido, o alho picado e sal a gosto.

– Coloque o ramo de coentro dentro do peixe e deixe marinando durante o preparo do recheio.

– Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, a cenoura e a abobrinha ralada. Junte a farinha de mandioca e mexa bem.

– Tempere com as azeitonas, cheiro verde e sal a gosto.

* Tempo total de preparo: 20 minutos de preparo + 45 minutos no forno