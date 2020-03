MG – Suspeitas do novo Coronavírus em Minas Gerais dão salto e se aproximam de 12 mil

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de março de 2020.

MG – A Secretaria de Estado da Saúde divulgou balanço referente ao quadro da pandemia do novo coronavírus em Minas Gerais. Segundo o Informe Epidemiológico Coronavírus de hoje (24), o número de casos suspeitos para a doença já somam 11.832, sendo 130 casos confirmados e nenhuma morte registrada. De ontem para hoje, foram apenas dois novos casos positivos.

Belo Horizonte conta com 87 confirmações para o Covid-19, enquanto Juiz de Fora registra oito casos positivos e Uberlândia tem sete. Na região metropolitana de Belo Horizonte, Nova Lima é a cidade com o maior número de casos positivos, com sete. Contagem e Sete Lagoas registram dois. Já Betim tem uma confirmação apenas.

Desse total, 50 contaminados são mulheres e 80 do sexo masculino. A faixa-etaria preponderante dos se concentra entre os 20 e 59 anos, com 109 casos. Volume que corresponde a 83,1% dos casos positivos em Minas Gerais. Outros 20 pacientes estão na faixa entre 60 e 79 anos. E há um paciente não teve idade registrada.

Suspeitos

No entanto, chama atenção o aumento de casos suspeitos apenas hoje. Segundo o relatório foram 2.584 novas suspeitas, o maior número desde o início dos registros no estado. O volume é maior que o registrado em 20 de março, quando foram anotados 2.145 suspeitos. Nos dois dias anteriores a média foi de mil casos.