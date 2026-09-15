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Casa para alugar em BH com pets: o que avaliar antes de fechar o contrato?
Casa para alugar em BH com pets: o que avaliar antes de fechar o contrato?

Casa para alugar em BH com pets: o que avaliar antes de fechar o contrato?

Jornal Montes Claros 15 de setembro de 2026

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Quando há animais de estimação na família, a busca por um novo lar exige atenção a detalhes que vão além da quantidade de quartos ou do valor do aluguel. Fatores como a distribuição dos espaços, a segurança da área externa, o acesso a serviços no bairro e a permissão expressa para pets interferem diretamente no conforto, na segurança e na adaptação.

Ao pesquisar uma casa para alugar em Belo Horizonte, por exemplo, é importante verificar previamente as regras do proprietário e as condições estruturais do imóvel. Essa análise permite identificar se o espaço atende ao porte, à idade e aos hábitos do animal, garantindo uma locação alinhada às necessidades.

Confira se o imóvel permite animais

A confirmação sobre a permissão de animais deve ser obtida logo nas primeiras conversas com a imobiliária ou com o proprietário. Embora casas possam oferecer mais liberdade do que apartamentos, alguns locadores estabelecem restrições relacionadas ao número, porte ou espécie dos pets.

Os acordos feitos durante a negociação devem constar de forma clara no contrato de locação. Essa formalização delimita as responsabilidades do inquilino em relação à conservação do imóvel e reduz o risco de questionamentos futuros sobre a permanência dos animais na propriedade.

Avalie o espaço de acordo com o perfil do pet

A área disponível e a distribuição dos cômodos influenciam o conforto e a adaptação do animal à nova residência. Cães de grande porte podem se beneficiar de espaços que permitam movimentação, enquanto os pequenos tendem a se adaptar a ambientes menores.

A idade e o nível de atividade do pet também ajudam a definir a estrutura mais adequada para a rotina. Casas com escadas íngremes, pisos muito escorregadios ou desníveis acentuados, por exemplo, podem exigir cuidados adicionais quando há animais idosos ou com mobilidade reduzida.

Observe quintal, muros e acessos

A inspeção da área externa deve considerar principalmente a segurança e a contenção do animal. É importante verificar a altura dos muros, o espaçamento entre as grades, as condições do portão e a existência de pontos que possam facilitar uma fuga.

O estado de conservação de ralos e outras aberturas também merece atenção para reduzir o risco de acidentes e acessos indesejados. Em quintais com plantas ornamentais, vale ainda verificar se há espécies potencialmente tóxicas ao alcance dos animais.

Verifique as condições do imóvel antes da mudança

A vistoria inicial deve registrar o estado de conservação de pisos, portas, portões e rodapés antes da entrega das chaves. Como esses componentes podem sofrer desgaste com a presença de animais, documentar as condições encontradas ajuda a diferenciar danos preexistentes daqueles eventualmente provocados durante a locação.

Fiação exposta, janelas sem proteção e superfícies com pintura descascada também merecem atenção antes da entrada do pet. A identificação desses pontos permite solicitar os reparos necessários e reduzir riscos de acidentes no dia a dia.

Considere a localização e a rotina dos animais

A infraestrutura do bairro interfere na logística dos cuidados e atividades que fazem parte da rotina do pet. A proximidade de praças, parques, clínicas veterinárias e estabelecimentos especializados pode facilitar passeios, consultas e a compra de produtos necessários.

O movimento da rua e o nível de ruído da vizinhança também devem ser considerados. Sons intensos e frequentes podem afetar animais mais sensíveis, enquanto uma localização com acesso adequado a áreas de passeio pode facilitar a adaptação ao novo endereço.

Revise o contrato antes de fechar o negócio

A leitura atenta do contrato ajuda a verificar se as condições relacionadas à presença dos animais estão devidamente registradas. Também é importante observar cláusulas sobre conservação e reparos ao fim da locação, principalmente quando houver exigências específicas relacionadas à pintura ou à substituição de itens danificados.

O esclarecimento de dúvidas antes da assinatura colabora com uma relação mais transparente entre locador e locatário. Com as responsabilidades de cada parte definidas previamente, a permanência dos animais no imóvel tende a ocorrer com mais segurança e previsibilidade durante o período de locação.

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