Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de março de 2020.

Montes Claros – Santa Casa e Hospital Universitário arrecadam doações de materiais em Montes Claros

Montes Claros – Dois hospitais de Montes Claros estão fazendo campanhas para arrecadação de materiais utilizados por profissionais de saúde. Com a pandemia do coronavírus, máscaras e álcool em gel, por exemplo, se tornaram escassos no mercado.

O Hospital Universitário, que é referência para a Covid-19, está pedindo auxílio da população para a confecção de macacões e aventais, com a doação do tecido sintético SMS e de mão-de obra. A unidade de saúde ainda arrecada luvas e máscaras descartáveis do tipo N95.