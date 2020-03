* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2020.

Espanha ultrapassa China no número de infecções por Covid-19; mortes registram queda

Madri – O número diário de mortos na Espanha por coronavírus registrou uma pequena queda nas últimas 24 horas, chegando a 812 pessoas. A estatística é inferior à de domingo, quando 838 pessoas morreram em razão do vírus, quantia recorde no país. O número total de infectados, por sua vez, chegou a 85.195. Com isso, a Espanha se tornou o terceiro país do mundo com mais casos da doença, ultrapassando a China, berço do Sars-CoV-2, que registra oficialmente 82.156 contaminações.

Em termos percentuais, a progressão de falecimentos confirma a a desaceleração considerável nas últimas 24 horas, a 12,4%, contra 14,7% registrados no domingo e 27% na quarta-feira. Ainda assim, a Espanha é hoje o segundo país com o maior número de mortos pela doença no mundo, com 7.340, atrás apenas da Itália, onde os mortos se aproximam de 10,8 mil.

O número global de infectados teve um aumento de 8%, o que também implica uma queda considerável em termos percentuais desde quarta-feira, quando chegava a 20%. No sábado, a taxa foi de 9%, um ponto percentual a mais.

Segundo o governo espanhol, há quase 47 mil pessoas internadas no país, mais de 5.200 das quais em unidados de terapia intensiva. Mais de 17 mil pessoas já se curaram do vírus. Madri também informou nesta segunda-feira que o coordenador de Alertas e Emergências Sanitárias do país, Fernando Simón, responsável pela força-tarefa de combate à Covid-19, testou positivo para a doença em um primeiro exame e aguarda a contraprova para confirmar o diagnóstico.