MG – Represa se rompe e deixa moradores desalojados em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2020.

MG – Uma represa se rompeu na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, nessa segunda-feira (30), e deixou pelo menos cinco famílias desalojadas. Água e barro invadiram casas e destruíram plantações no lugarejo chamado Comunidade da Saudade, que fica na zona rural do município.

Uma retroescavadeira que trabalhava em uma obra de expansão da estrutura teria provocado o acidente na represa conhecida como Barragem do Japonês. Ninguém ficou ferido.

Vídeo registrado por um dos trabalhadores mostra o momento exato em que a água começa a correr em direção a uma das casas atingidas. O homem grita para um conhecido e pede que sua motocicleta seja levada para um lugar distante da água. “Olha, a represa está quebrando tudo, tivemos que correr. Olha a casa toda invadida, gente. Acabou com tudo, acabou com tudo, olha só a casa dela. Só Deus para ter dó”, lamenta.

A Defesa Civil de Novo Cruzeiro e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apuram as causas do rompimento da estrutura.